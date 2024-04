Baiano: “Si poteva passare solo ai rigori. Serve aiutare gli attaccanti”

"Scamacca è un giocatore che nell'ultimo periodo sta facendo cose straordinarie. Lui fa solo gol belli. Un centravanti di tecnica, di talento, noi non ce l'abbiamo. Post Vlahovic non abbiamo più avuto una punta in grado di garantire certi gol. C'è bisogno del sostegno della squadra, mi sento di dire che Belotti non abbia avuto queste grandi occasioni da gol. Non mi pare che i nostri 9 sbaglino gol clamorosi"