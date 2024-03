Amoruso: “Formazione? Ecco cosa mi aspetto contro il Maccabi Haifa”

"La testa di Italiano è anche rivolta alla partita contro la Roma, mi aspetto quindi l'ingresso di Nzola ed altri 4-5 cambi. Nzola dovrà stare tranquillo e sicuramente avrà il suo minutaggio per poter fare bene. Italiano ha bisogno di avere tutti a disposizione per dei minutaggi che potrebbero diventare importanti per ipotetici passaggi dei turni nelle coppe, oltre che per il campionato. Parisi? È giovanissimo e non ha avuto un gran periodo, dovuto anche al fatto che si è trovato costretto a giocare non nella sua posizione. Spero che riprenda fiducia anche grazie alla prossima partita con il Maccabi Haifa. Arthur? Speriamo che possa recuperare contro la Roma. Il Maccabi Haifa credo che sia, comunque, un'avversaria gestibile anche con i cambi. Ordine pubblico? Con i Rangers mi capitò di giocare una partita con una squadra russa in campo neutro: c'erano pochi tifosi ed il clima era un po' surreale, dal punto di vista calcistico però non fummo influenzati, e penso che succederà anche domani. La Fiorentina è abituata a calcare palcoscenici importanti ormai".