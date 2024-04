Amoruso: “Ecco cosa imputo a Italiano. Siamo ad un punto di non ritorno”

"Siamo arrivati ad un punto di non ritorno, in cui il campionato è andato. Sei decimo, però se vai a vedere i calendari il nostro p più semplice. Se inizi a fare la Fiorentina qualche punto lo puoi fare, noi abbiamo pochi scontro diretti. Nella testa dei calciatori non può esistere mollare, perchè poi lo riporti nelle coppe. Nella ripresa è mancato solo il gol. Nel primo tempo andavamo a due all'ora, non c'era un movimento. La palla nella ripresa scivolava meglio, e poi occorre un pizzico di fortuna. Belotti ieri ha giocato forse la sua partita a Firenze, e poi sono arrivati cross lunghissimi. Il Beltran delle ultime settimane non sta determinando, è un po' stanco. In questo momento Italiano non può ripetere gli errori del passato, deve schierare chi è in forma. Anche Italiano non credo che riesca a comprendere più la sua squadra. Non puoi permetterti di andare a Torino e regalare alcune situazioni. Se la Fiorentina e l'Atalanta raggiungono una finale a testa la partita si gioca dopo la fine del campionato, un caso unico.