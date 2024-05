Amoruso: “Campionato allenamento per la finale. Ieri Fiorentina superiore”

Fondamentalmente il primo tempo hai fatto tutto ciò che non avresti dovuto fare. Ormai sappiamo che la Fiorentina non si sa difendere, e infatti nei primi 20’ abbiamo concesso tempo, modi e spazio. Ne hanno approfittato il giusto, è venuto il braccino corto anche a loro. Non c’è bisogno di dire che la Fiorentina ha fatto un’ottima prestazione nel complessivo, di molto superiore rispetto all’avversario. Pali e Traverse? Ieri parliamo di sfortuna, quando prendi la traversa e sbatte sulla linea è questione di centimetri. Adesso serve allenarsi al massimo, vincendo le partite in campionato, perché vincere aiuta a vincere e serve arrivare alla finale nelle migliori condizioni