VN – Nuovo Franchi, incontro tra Commisso, Nardella e Arup: ecco com’è andata

Quest'oggi a Firenze è andato in scena un incontro tra Commisso, Nardella e Arup per aggiornarsi sulle vicende relative al nuovo stadio Franchi (Leggi il pensiero del Presidente a riguardo). Secondo quanto raccolto da Violanews, l'incontro tra le parti ha avuto un esito positivo, ma al momento restano ancora numerosi i particolari da conoscere prima che la società viola possa esprimere una valutazione finale. In particolare, durante l'incontro di oggi, è stato osservato da vicino soltanto il progetto relativo allo stadio. Mentre la Fiorentina resta ancora in attesa di sapere se ci sarà la possibilità o meno per la squadra viola di giocare al Franchi durante i lavori per il restyling, oppure se sarà necessario accasarsi altrove durante questo periodo. Per questo i rappresentanti della società gigliata e il Comune di Firenze si rivedranno nei prossimi giorni.