Vitale: “Atteggiamento ridicolo a San Siro. Parisi cosa si è comprato a fare?”

Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato a Rtv38: "Sono convinto che la Fiorentina sia arrivata scarica a San Siro dopo la vittoria con il Rapid. Però l'allenatore ci ha messo del suo e ha fatto bene a prendersi la responsabilità. Parisi cosa si è comprato a fare? È sullo stesso livello di Biraghi, doveva giocare lui contro l'Inter. Dodo ride sempre, ma ieri... ha fatto ridere per come ha giocato. Aspetto di vedere altre tre-quattro partite dopo la sosta e poi darò un giudizio, perché ci sono alcune cose che non mi tornano. Si è andati a Milano con un atteggiamento ridicolo, però".