Viola Park – Un ex gigliato dona alla Fiorentina la maglia in onore di Borgonovo

Celeste Pin ha donato oggi alla Fiorentina la maglia indossata nella partita in onore di Stefano Borgonovo. Ecco il comunicato.

Celeste Pin ha donato oggi alla Fiorentina la maglia indossata nella partita in onore di Stefano Borgonovo. Ecco il comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club gigliato.

"La Fiorentina desidera ringraziare Celeste Pin per aver donato alla Società la propria maglia utilizzata nella partita per Stefano Borgonovo, maglia che ora verrà esposta al Bar Maglia Viola. Tutti coloro che sono in possesso di maglie rare ed esclusive e volessero mostrarle ai tifosi viola, possono farlo concedendo l’esposizione presso i Bar del Viola Park".