Viola Park pronto a Marzo: potrebbe ospitare il ritiro estivo della Fiorentina

Procedono spediti i lavori per la realizzazione del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli che si estende su una superficie totale di 25 ettari suddivisa in cinque padiglioni: uno per la prima squadra, uno per la squadra femminile, uno per le giovanili viola, uno per gli eventi e uno per gli uffici dell’azienda e il centro stampa.

I lavori, secondo il cronoprogramma della società viola, dovrebbero concludersi a marzo. Per un costo complessivo che rispetto alla previsione di circa 60 milioni è arrivato a 103-105, con un aumento di 30 milioni per gli adeguamenti richiesti dalla Soprintendenza, per la messa in sicurezza dei ritrovamenti archeologici, per il restauro della villa di interesse storico e per le opere aggiuntive, e un aumento di 15 milioni dovuto al rincaro delle materie prime.