VIDEO Testa al Bologna: Fiorentina in campo stamani al Viola Park

La Fiorentina è scesa in campo questa mattina al Viola Park. La squadra di Vincenzo Italiano prova così a mettersi alle spalle il KO di Reggio Emilia col Sassuolo. La compagine gigliata ha già ripreso gli allenamenti in vista della delicata sfida di Coppa Italiacontro il Bologna, martedì sera al "Franchi". La partita coi felsinei vale i quarti di finale in gara secca della Coppa nazionale e, di conseguenza, il passaggio alle semifinali. Coloro che sono stati impiegati dal 1' o subentrati nel corso della gara ieri sera hanno svolto lavoro di scarico. Chi invece non ha giocato - Ranieri, Infantino, Mina, Amatucci etc - è sceso in campo sotto la pioggia battente di Firenze. Da segnalare anche la presenza di Niccolò Pierozzi, per il quale ci sono forti sirene di mercato, ma tuttora a disposizione di Italiano.