VIDEO – Barak-show in Nazionale: che punizione contro la Norvegia

Antonin Barak ha segnato un gran gol su punizione in Nazionale. Ecco il video della prodezza contro la Norvegia

Antonin Barak non le ha mandate a dire, segnando un gol bellissimo con la sua Nazionale. Al minuto 84 della gara con la Norvegia della sua Repubblica Ceca, il centrocampista viola si è incaricato della battuta di una punizione dal limite dell'area, infilata con un sublime sinistro a giro al sette alla destra dell'incolpevole portiere. Una perla che testimonia lo stato di forma ottimale del calciatore della Fiorentina, che dopo il gol pesante in Conference è ora decisivo anche in Nazionale.