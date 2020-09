Verso il Torino: Ribery e Kouamé guidano l’attacco, la probabile formazione. Borja…

Allenamento mattutino per la Fiorentina al centro sportivo “Davide Astori” sotto lo sguardo di Daniele Pradè. Tra una settimana il debutto in campionato, alle 18 al Franchi contro il Torino. Radio Bruno Toscana ha ipotizzato la più che probabile (mancano ancora sette giorni) formazione viola. Dovrebbe essere 3-5-2 con Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Caceres in difesa, Chiesa a destra, Castrovilli, Duncan e Bonaventura in mediana, Biraghi a sinistra, Ribery e Kouamé in attacco.

Amrabat sarà squalificato per via dell’espulsione rimediata in Genoa-Verona, ultima partita della stagione 2019-20. Probabile forfait per Erick Pulgar, negativizzato dal Coronavirus, ma ancora in isolamento. In isolamento anche Joe Barone e Joseph Commisso, presenti in Lega Serie A con Aurelio De Laurentiis, risultato poi positivo al Covid-19 (per loro tamponi negativi).

Capitolo Borja Valero: lo spagnolo dovrebbe sostenere le visite mediche lunedì (il condizionale è d’obbligo), ma attenzione a eventuali sorprese.