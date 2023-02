Dieci anni senza Mario Ciuffi

Esattamente 10 anni fa, nel mezzo della giornata, lo storico tifoso Mario Ciuffi ci lasciò per sempre dopo un ricovero piuttosto lungo in cui l'alternanza di schiarite e annuvolamenti era all'ordine del giorno. Mario è sempre nei nostri cuori e le sue battute al fulmicotone risuonano ancora spesso tra i tifosi viola. Il grande spirito di Mario non morirà mai e ci sarà sempre qualcuno pronto a ricordare i suoi commenti alla radio ed in tv, le sue frustate irriverenti, il suo essere personaggio semplice e popolano, la sua grande fede viola