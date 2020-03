Tra conferme e nuovi innesti: Commisso vuol far grande la Fiorentina

Il Corriere dello Sport-Stadio, in edicola oggi, si concentra anche sulla prossima stagione. La Fiorentina, si legge sul quotidiano, ha giocato d’anticipo per evitare la vera e propria guerra del mercato estivo. Questo il filo conduttore che lega le operazioni per Kouamè, in attesa del suo recupero dall’infortunio, ed Amrabat, lasciato a Verona per crescere ulteriormente ed essere un’arma in più dal prossimo giugno. Il marocchino è, nelle idee del patron viola, il collante in grado di far fare un salto di qualità alla mediana. Insieme a Castrovilli e Duncan andrà a costituire il trio a cui sarà affidata la costruzione del gioco. In attesa di capire cosa ne sarà di Badelj (in prestito con diritto dalla Lazio), la Fiorentina per il ruolo di vice-Pulgar si è messa in casa anche Agudelo, trequartista per il quale Pradè ha detto di avere in mente un percorso alla Pizarro.

E l’attacco? Molto, se non tutto passa dal capitolo rinnovi. Commisso sta lavorando in particolare al prolungamento di Chiesa. L’argomento che Rocco sta usando per convincere Federico rimane lo stesso: la promessa di una Fiorentina vincente e competitiva nel breve periodo. Con la permanenza di Fede e il rinnovo di Vlahovic sempre più vicino, il reparto si completerebbe con Cutrone, Kouamè e Sottil per le corsie esterne. Senza dimenticare Franck Ribèry, vero e proprio direttore d’orchestra delle operazioni offensive.