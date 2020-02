Federico Chiesa ha finalmente cambiato marcia, dopo una prima parte di stagione non proprio esaltante. Nelle ultime sei uscite di campionato dei viola ha realizzato 4 reti, 2/3 dei suoi centri totali, fin qui. Che qualcosa fosse cambiato, con l’anno nuovo, lo si era capito dalle prime dichiarazioni pubbliche ai media viola, dopo mesi di silenzio ed interrogativi. Il 2020, sotto la guida di Iachini, è all’insegna della discontinuità con il passato, seppur recente. A partire dall’atteggiamento – come ricorda l’edizione fiorentina di Repubblica – di ritrovato entusiasmo che contagia compagni e tifosi. Ecco perché non è più campata in aria l’ipotesi di un rinnovo con la società di Commisso. Il patron viola ha scelto la strategia dell’ascolto e del dialogo, con il giocatore ed il padre Enrico. La Fiorentina è pronta a formulare la propria offerta a Federico: prolungamento fino al 2024 ed ingaggio oltre i 4 milioni annui. Una cifra importante che si raggiunge con una serie di bonus, in base agli obiettivi. L’appuntamento per un’ulteriore accelerata sul rinnovo è per metà marzo, quando Rocco tornerà a Firenze ed incontrerà il giocatore, insieme al padre-agente. La permanenza, almeno per un’altra stagione, sembra un’ipotesi percorribile. Soprattutto in seguito agli screzi fra la società viola e la Juventus della famiglia Agnelli.