TGR: gli insulti alla famiglia Commisso e la lite Mendes-Barone. I retroscena

Soldi ed offese. I tristi retroscena di un rapporto iniziato e finito male

Sul TGR Rai Toscana di oggi c'è spazio per analizzare la situazione relativa all'addio di Gattuso con l'inserimento di alcuni retroscena. L'oggetto del contendere, come vi abbiamo riportato, è da ricondurre ai tanti soldi chiesti alla dirigenza Viola da parte di Jorge Mendes fra acquisti e commissioni. Il TG parla anche di una videochiamata con un violento confronto terminata poi con un insulto ad un membro della famiglia Commisso. Rino Gattuso aveva avuto garanzie dalla società per quanto riguarda l'allestimento di una rosa di livello. La proprietà Viola però non immaginava di dover acquistare solamente calciatori gestiti da Mendes. Gli animi hanno iniziato a scaldarsi sabato scorso quando c'è stata una lite fra Mendes e Joe Barone per quanto riguarda alcune commissioni da riconoscere al super procuratore. Il DG ha quindi informato Rocco Commisso che ha deciso di interrompere ogni rapporto. Da quel giorno fra Gattuso e la Fiorentina è gelo totale. Da lunedì, poi, gli avvocati hanno iniziato a lavorare per trovare una soluzione per la separazione.