Terracciano graziato: ecco la spiegazione del g.s. sulla mancata squalifica

Niente squalifica per Terracciano, e grosso sospiro di sollievo per Italiano. Nel frattempo è arrivata la motivazione ufficiale

Pietro Terracciano avrebbe potuto saltare la sfida contro la Roma, il tutto per una espressione blasfema ripresa dalle telecamere. Per Italiano si sarebbe trattato di una vera e propria emergenza, visto l'infortunio di Christensen. Ma alla fine l'ex Empoli non è stato squalificato. Il giudice sportivo attraverso un bollettino ha spiegato così il mancato provvedimento: