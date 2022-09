Terim: “Basaksehir e viola con valori simili. Fiorentina, il problema è il gol”

Intervistato da Rtv 38 nella settimana che vedrà la Fiorentina volare in Turchia per la trasferta di Conference League con il Basaksehir, l'ex allenatore viola Fatih Terim ha detto la sua sulla sfida tra le favorite del girone: "Il Basaksehir è un buon gruppo, ma anche il livello della Fiorentina è alto. Le due squadre sono molto vicine come valori, anche i turchi hanno tanti giocatori buoni e hanno già conquistato 13 punti in 5 giornate di campionato. Emre? E' un allenatore giovane, ha giocato per ma ma ha avuto anche molte esperienze all'estero. Gli piace pressare, giocare a zona, ma anche avere il possesso della palla e il controllo della partita come la Fiorentina. Ho visto la partita contro la Juve, Italiano ha fatto bene e sta portando avanti il lavoro fatto l’anno scorso anche se i risultati non gli danno ragione: l'unico problema è quello del gol. Che ambiente ci sarà giovedì (allo stadio intitolato proprio a Fatih Terim n.d.r.)? Io ci sarò, ci sarà un bel clima e mi aspetto una partita di qualità. Entrambe sono le favorite per il passaggio del turno".