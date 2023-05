Non biosgna dimenticarlo. Grazie alla nuova formula della Supercoppa Italiana, la Fiorentina potrà giocarsi il trofeo nella prossima stagione anche senza aver vinto la Coppa Italia

Non bisogna dimenticarlo. Grazie alla nuova formula della Supercoppa Italiana, la Fiorentina potrà giocarsi il trofeo nella prossima stagione anche senza aver vinto la Coppa Italia. Dalla stagione 2024 infatti non ci sarà solo la finale, ma bensì due semifinali e poi il match che assegna il titolo. Sarà il Napoli, campione d'Italia, a sfidare proprio la Fiorentina in una delle due semifinali. Poi, l'Inter di Inzaghi incontrerà una fra Lazio e Milan.