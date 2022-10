Sottil scalpita e vuol tornare in squadra: “Can’t wait” (FOTO)

Assente dal 18 settembre scorso, giorno dell'ultima vittoria della Fiorentina in campionato (contro il Verona per 2-0), Riccardo Sottil scalpita per rientrare almeno in gruppo e conta i giorni che lo separano dal ritorno in squadra. Anche se, per il momento, non se ne parla, visto che pure oggi ha saltato la seduta di allenamento ai Campini per colpa di quel maledetto mal di schiena che lo affligge ormai da settimane. Che l'esterno d'attacco viola sia impaziente lo si capisce anche da quanto scrive sui social. E' di oggi, infatti, una storia condivisa su Instagram con la scritta in bella vista "Can't wait".