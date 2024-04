Si conclude la eSerie A Tim. La Fiorentina cede solo in finale scudetto

Si conclude con la vittoria dell'AC Monza Team eSports in finale contro la Fiorentina eSports la quarta edizioni della eSerie A TIM 2024, il campionato virtuale di Lega Serie A, giocato in esclusiva su EA SPORTS FC 24. Secondo posto in campionato quindi per la squadra viola guidata da exeedvirgil_. che era riuscita ad arrivare alla finalissima superando Salernitana e Udinese, prima di eliminare in semifinale la Juventus.