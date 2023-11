Si chiedeva un gesto concreto, eccolo: Barone consegna idropulitrici a Campi

In molti avevano storto il naso nel non vedere aiuti concreti da parte della Fiorentina, se si eccettua il gesto privato di capitan Biraghi...

Come riporta il Giornale del Bisenzio, ACF Fiorentina ha donato alla Misericordia di Campi Bisenzio attrezzature professionali per togliere il fango dagli scantinati che sono stati liberati dall’acqua. Si occuperà la Misericordia stessa di metterli a disposizione della cittadinanza nelle zone di competenza assegnate dal Comune. Misericordia di Campi Bisenzio ringrazia sentitamente ACF Fiorentina per la sensibilità e vicinanza. La consegna è avvenuta in piazza Dante sotto il comune di Campi, da parte del dg viola Joe Barone. Presenti il provveditore della Misericordia Cristiano Biancalani e il sindaco di Campi Andrea Tagliaferri.