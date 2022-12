Sempre in panchina alla Ternana. Spalluto verso il Pescara a gennaio?

Poco, pochissimo lo spazio che Samuele Spalluto ha trovato alla ternana dopo l'ottima stagione al Gubbio lo scorso anno. Sono infatti solamente 14 i minuti giocati in stagione dall'ex Primavera Viola in Umbria. Motivo per cui il prestito in rossoverde potrebbe già interrompersi durante il mese di gennaio. Secondo quanto scrive Il Messaggero, sul ViP ha messo gli occhi il Pescara. Che il Delfino possa essere una soluzione percorribile già nella prossima sessione?