Schira sul mercato: “Unità di intenti tra Italiano e la società. Su Pinamonti..”

"Veretout ha rotto con la Roma perché vuole più soldi rispetto ai 4 milioni che gli ha offerto la squadra giallorossa. Il francese ha addirittura rotto con il suo procuratore Giuffrida. Italiano? E' vicino al rinnovo con un ingaggio che passerà ad essere di circa due milioni, la Fiorentina con il tecnico viola vuole aprire un ciclo. Collimano le visioni di progetto tra allenatore e società, questa è la cosa più importante, al di la di quando arriverà la firma. Terzino destro? Bellanova lo possiamo escludere perché è in parola con l'Inter. Per quel ruolo siamo ancora in una fase di casting, così come per il portiere. Tra i pali infatti piace Vicario ma la concorrenza è molto elevata, lui è in cima alla lista dei desideri. Gollini ? Verrebbe di corsa a Firenze, così come Cragno, entrambi non sono però la prima scelta per la Fiorentina. Centrocampo? Verrà fatto un ultimo tentativo per Torreira, altrimenti si chiuderà per Grillitsch. Pinamonti? L'Inter ha fretta e vorrebbe cederlo perché con lui farebbe tutta plusvalenza. Il Monza per lui è pronto ad investire circa 18/19 milioni. Pinamonti in ogni caso non ha ancora detto si alla proposta del Monza, nonostante l'ingaggio offerto sia di circa 2,5 milioni. Sul giocatore poi ci sono sia Torino che Fiorentina. Sicuramente la società viola facendo le coppe potrebbe essere più gradita come piazza per il giocatore. I viola però ad oggi non hanno fretta di investire, mentre la società nerazzurra ha necessità di cedere. Le tempistiche dunque potrebbero fare la differenza".