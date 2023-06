Sassuolo-Fiorentina, probabili formazioni: sorprese in difesa, ma davanti?

FIORENTINA

Dopo le parole di Italiano e di molti giocatori, possiamo capire che la partita di domani sarà importante per la Fiorentina, che non vuole lasciare nulla al caso in campionato fino all'ultimo respiro. In porta potrebbe riprendere posto Cerofolini, dopo l'ottima prestazione fatta con la Roma, con Dodò a destra e Terzic a sinistra. Al centro della difesa avanti Martinez Quarta e Ranieri, con Castrovilli pronto a riprendersi il posto al fianco di Duncan in mediana e Bonventura a caccia di minutaggio sulla trequarti di campo. A destra si fa spazio Nico Gonzalez rispetto a Ikoné, con Kouamé che invece scalpita a sinistra per dare supporto a Cabral, con Jovic pronto a subentrare a gara in corso.