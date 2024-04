Sartori aspetta Motta, ma intanto riflette: il Bologna piomba su Italiano

Dove andrà Vincenzo Italiano? Ancora presto per dirlo e forse, questo è anche il momento sbagagliato per chiederselo. La Fiorentina si gioca la stagione in Coppa Italia e in Conference League, con il suo allenatore sempre di più nel mezzo delle voci di mercato. Secondo il Corriere dello Sport, Sartori vorrebbe con forza Vincenzo Italiano. Il tutto dipenderà dal futuro di Thiago Motta che deve scegliere tra la permanenza o la Juventus. Nel secondo caso, il Bologna piomberebbe con forza su Vincenzo Italiano. Con lui, monitorati anche Maurizio Sarri ed Eusebio Di Francesco.