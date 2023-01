Sabatini: “Commisso? Non basta rivendicare conti a posto. Un Belotti non serve

Sulla società e i conti in ordine: "Io capisco Commisso e Barone quando rivendicano un trattamento all'altezza. A Natale abbiamo visto l'approvazione del decreto sulla rateizzazione. E la Viola non ne aveva bisogno. E non ho visto un occhiello o un sommario su questo tema. Avere un club virtuoso deve accompagnare qualsiasi discorso sul mercato: la Fiorentina ha incassato tanto da Chiesa e Vlahovic, ed è vero che a dispetto delle cessioni abbia compiuto un percorso di crescita, ma è altrettanto evidente che se trovi un centravanti che segni più di Jovic, Kouamé e Cabral non dipende solo dai conti a posto. Cosa sarebbe utile dal mercato? Tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Se con i soldi di Nico Gonzalez ci fosse l'occasione per migliorare sarebbe preferibile piuttosto che una scommessa tampone, di basso profilo, come Belotti. Ha avuto una bella carriera, ma parliamo di passato remoto, c'è il rischio di restare con la stessa media gol di adesso.