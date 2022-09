Roggi: “Non mi aspettavo l’errore di Jovic. Italiano? Curioso degli accordi”

Moreno Roggi, ex calciatore viola, ha parlato delle tematiche più importanti di casa Fiorentina ai microfoni di Radio Toscana: "Con il Mondiale, il problema del calendario intenso riguarda tutte le squadre, non solo i viola. Lo staff medico gioca un ruolo di grande importanza in questi casi, per evitare che tutte queste partite portino degli infortuni per i calciatori".