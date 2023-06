Roggi annuncia: “Il consiglio delle Glorie Viola si è dimesso”

"Mi sono dimesso e si è dimesso il Consiglio per dare modo di promuovere nuove iniziative tra le fila delle Glorie Viola. Rimane la voglia di fare del bene insieme per gli altri, ma diamo spazio a chi vuole entrare ed ha nuove idee. Non devono finire le Glorie Viola, perché niente finisce e tutto si modifica. Abbiamo ottimi rapporti con la Fiorentina, e nel 2019 abbiamo fatto una cena natalizia insieme al Presidente Commisso. Loro tengono in grande considerazione tutti gli ex viola. Noi però dobbiamo cercare di svolgere le nostre attività e queste possono andare anche non di pari passo con la Fiorentina. Un conto è la Fiorentina che fu, un conto è la Fiorentina che è e che sarà. Non è detto che debbano stare tutte insieme".