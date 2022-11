Rocìo: “Fallo su Terracciano giusto non darlo. Su Gonzalez…”

La giornalista Rocìo Rodriguez ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno della sconfitta di ieri sera della Fiorentina a San Siro contro il Milan: "La Fiorentina ha dominato la partita. Ha messo in grande difficoltà il Milan, perché non sapevano che fare con il pallone. I viola avrebbero meritato i tre punti. Il rigore era netto. Altre volte sono più aperta nel capire le decisioni, ma questa volta ci sono poche scuse. Ikoné sta facendo sempre meglio, è in grande crescita. Ottima la prestazione anche di Amrabat, deludente, invece, quella di Mandragora e Cabral. Fallo su Terracciano? Giusto non darlo".