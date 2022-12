Risolvere il problema del gol con gli esterni? I numeri degli obiettivi viola

La Fiorentina sembra aver fatto la sua scelta: fiducia alla coppia Jovic-Cabral. Per questo sebbene qualche timida voce di mercato metta un paio di centravanti in orbita gigliata, i radar degli 007 viola sembrano essere rivolti maggiormente sugli esterni offensivi. Nonostante le smentite di Daniele Pradè, le precarie condizioni di Nico Gonzalez e Sottil impongono agli uomini mercato viola di guardarsi attorno per rinforzare questa porzione di campo. Va da sè che, se la scarsa vena realizzativa (ci auguriamo di essere smentiti) mostrata in questa prima parte di stagione dei centravanti si protrarrà anche da gennaio in avanti, molte delle fortune della squadra di Vincenzo Italiano passano anche dalle reti degli esterni offensivi che in più occasioni lo stesso tecnico ha detto di considerare veri e propri attaccanti. Per questo analizziamo insieme i numeri in carriera di quelli che al momento sono i nomi più chiacchierati sulle rive dell'Arno, perchè come dicono molti addetti ai lavori: "Il fiuto del gol non si insegna".