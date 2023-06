Episodio dubbio in Sassuolo-Fiorentina. L'arbitro Marchetti, richiamato dal Var, ha deciso di assegnare un calcio di rigore al Sassuolo, trasformato da Berardi. Dall'immagine proposta dalle telecamere, rimane il dubbio sul rigore assegnato, poiché l'immagine non sembra dare certezze in merito. Cabral, autore del fallo da rigore assegnato per tocco di braccio, visibilmente furioso con l'arbitro, è stato ammonito per le troppe proteste.