L'ex obiettivo della Fiorentina, Gianluca Prestianni, si prepara ad arrivare in Europa: ma intanto deve aspettare la maggiore età

Gianluca Prestianni, giovane talento classe 2006 del Velez, si prepara a venire in Europa. Infatti, il presidente della squadra sudamericana, Javier Berlanga, ha precisato come ci sia già un pre-accordo con un club, che però lo vedrà non prima della maggiore età. Le sue parole: