Repubblica: “Fiorentina: la regina delle coppe”

Al secondo anno consecutivo di coppe, e al primo con ben quattro competizioni in palio da disputare, la Fiorentina si sta dimostrando sempre più una squadra di calzatura internazionale. Con l'Atalanta, l'ennesima dimostrazione di una squadra che, se in piena concentrazione mentale, può vincere contro tutto e tutti. E', infatti, paradossale come una squadra passi dall'incassare dieci tiri in porta contro il Milan, al concedere solo tre conclusioni alla squadra di Gasperini. Pare che la Fiorentina non riesca, infatti, adavere un approccio standard alle partite, soprattutto in campionato. Nelle coppe la questione è ben diversa: approccio "all'italiana" in Coppa Italia e spavalderia, ai limiti dell'incoscienza, in Europa. In Conference, infatti, la Fiorentina ha possibilità di mettere in mostra la sua superiorità sulle altre squadre, ma subisce troppo e vince le partite facendo semplicemente "il gol in più" (vedi l'andata contro il Maccabi). La vittoria, certo, non crea discussioni, ma in un contesto di andata-ritorno come quello europeo, quest'approccio può essere più che rischioso. In opposizione, il cammino in patria è segnato da tutt'altro modo di interpretare le sfide.