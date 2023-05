Renzi: “Speriamo che l’Inter sia concentrata sulla Champions League”

"Siamo contenti dei suoi risultati, ma non voglio mettere bocca da politico. Però faccio i complimenti alla società e al mister, hanno fatto un'annata difficile, iniziata così e così, ma poi ha fatto un bellissimo calcio. Io poi non vado allo stadio da tanto tempo, l'ultima volta fu a San Siro per Inter-Fiorentina 0-1. Ha portato bene, mi limito a dire questo".

Quale sarebbe per lei la formazione migliore?

"I politici non devono mettere bocca sulla squadra. Ho detto solo della mia ultima volta a San Siro per portare bene. Ho molta fiducia in Italiano, la Fiorentina ci ha abituato a imprese straordinarie. Col Poznan ci eravamo complicati la vita, ma siamo una squadra che riesce a sorprendere. La speranza è sempre quella di giocarsi due obiettivi per accedere all'Europa, anche perché accedervi dal campionato è difficile. L'importante è che la Fiorentina vinca, ma io non metto bocca alla partita".