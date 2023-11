Ranieri non si nasconde: “Migliorarci vuol dire vincere un trofeo, ci proviamo!”

"Non ho mai visto una cosa del genere, è un orgoglio essere qui. La piscina è una cosa immensa, poi abbiamo sauna, dentista, parrucchiere... Quando ero ragazzino dovevo andare alle Caldine in pullman, ora i più giovani hanno tutto qua. Abbiamo veramente tutto, stare a contatto con noi può solo far bene ai ragazzi, a me piaceva tantissimo guardare gli allenamenti di Pasqual quando potevo, oggi si può sempre. Già arrivare a due finali come l'anno scorso è qualcosa di notevole, purtroppo non siamo riusciti a vincere nessuna delle due partite. Vogliamo migliorarci, non sarà facile perché vuol dire vincere un trofeo e arrivare più su in classifica, ma ci proviamo"-