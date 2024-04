“Ranieri-Milenkovic: la definitiva difesa viola?”

Come ha fatto una delle difese più criticate d'Italia a reggere così bene botta ad uno degli attacchi più prolifici del panorama italiano ed europeo? Questa è la domanda che si pone il Corriere dello Sport, a cui risponde con i dati. La coppia che funzione è una: Ranieri-Milnekovic. A dispetto delle ultime uscite del serbo, che hanno lasciato a desiderare, mercoledì, Milenkovic ha avuto la sua "rivincita" giocando una partita ai livelli che ci aveva abituato nelle passate stagioni e in campo internazionale con la sua Serbia. Ranieri, d'altra parte, si è sempre distinto per attenzione e concentrazione con quel vizio del gol, che mercoledì è mancato. Fatto sta, che, insieme, hanno strappato il primo clean sheet casalingo dopo due mesi di porta spalancata ed insieme sono sempre stati titolari nelle ultime cinque gare dove la Fiorentina ha concluso senza subire reti.