Rakitic, il tifoso che non ti aspetti: “Spero che a Praga vinca la Fiorentina”

La Fiorentina avrà un tifoso in più nella prossima finale di Conference League a Praga, il 7 giugno. E non è un tifoso qualsiasi, perchè parliamo di uno come Ivan Rakitic che negli ultimi 10 anni ha giocato ai livelli massimi con Barcellona, Croazia e adesso Siviglia (con cui giocherà la finale di Europa League contro la Roma). Intervistato oggi da Tuttosport, il giocatore ha rivelato di avere una grande simpatia per l'Italia e per la Serie A, dichiarando quindi la sua preferenza per la Fiorentina: