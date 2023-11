Quando tornano Nico Gonzalez e Martinez Quarta? A rischio per il Milan

In questo caso, in casa Fiorentina, si tratta di Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Come sottolinea la Nazione, i due torneranno al Viola Park tra giovedì e venerdì.

Siamo alle solite. Ogni volta che c'è la pausa delle Nazionali, scoppiano i dubbi sulle condizioni degli argentini. In questo caso, in casa Fiorentina, si tratta di Nico Gonzalez e Martinez Quarta. Come sottolinea la Nazione, i due torneranno al Viola Park tra giovedì e venerdì. Sabato la Fiorentina andrà a Milano per affrontare il Milan di Pioli. Italiano dovrà riflettere se schierarli o meno. Nico potrebbe riposare, mentre Quarta, a causa della squalifica di Ranieri, è quasi sicuro del posto da titolare.