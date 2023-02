Fiorentina-Empoli, probabili formazioni: conferma per Jovic, chi sugli esterni?

La Fiorentina vuole confermare l'ottima prestazione messa in scena contro il Braga. I viola vogliono tornare a fare tre punti davanti al proprio pubblico viste le ultime pesanti sconfitte contro Bologna e Torino. Davanti troveranno un Empoli agguerrito, pronto come sempre a vendere cara la pelle nella sfida più sentita per la piazza azzurra. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni.