Pres. A.T.F.: “Fuochi d’artificio e incontro con giocatori, mister e dirigenti, ecco perché”

Federico De Sinopoli, presidente dell’A.T.F., ha parlato dell’incontro con giocatori, allenatore e società prima di Fiorentina-Sassuolo e della coreografia con i fuochi d’artificio andata in scena durante i primi minuti dell’incontro. Queste le sue parole a Lady Radio: “C’è voglia di sostenere la squadra fin da marzo, i fuochi d’artificio di ieri sera sono stati l’unico modo per esternare la nostra passione. L’idea è nata per far sentire l’attenzione che c’è all’interno della tifoseria. Vale lo stesso per l’incontro con squadra, allenatore e dirigenza. E’ un modo per far capire Firenze”.