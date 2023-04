Pradè: “Gruppo coeso, siamo padroni del nostro destino. Contento per Brekalo”

Ai microfoni del club viola, il ds Daniele Pradè ha commentato così la vittoria a Poznan: "Pubblico incredibile, tifo caldo, siamo stati bravi a non subire la pressione iniziale. Siamo contentissimi, abbiamo vinto il primo round ma manteniamo i piedi per terra. Il gruppo è bello solido e coeso, purtroppo già lunedì giochiamo e la testa è lì. Ma giocare una partita dietro l'altra ti danno la consapevolezza di essere squadra e di essere padrona del nostro destino.

Dopo un momento strano in cui i risultati non arrivavano ma facevamo la gara, ora è arrivata la consapevolezza. Potevamo anche segnare di più, abbiamo avuto occasioni, sono contento che anche Brekalo è completamente dentro il gruppo: siamo una squadra che gioca a calcio e dobbiamo continuare su questa linea. Il presidente ha parlato con la squadra e abbiamo festeggiato calorosamente perché qui non aveva mai perso nessuno".