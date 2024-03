Pioli (s.stampa): “Prova di alto livello. Ed ecco cosa mi ha detto Pulisic”

"Non credo che siamo i più forti, ma ci stiamo avvicinando ad un livello alto con continuità. Dovevamo conoscerci bene e la fase difensiva non era all'altezza. Negli ultimi 3 mesi abbiamo cambiato marcia, e siamo più squadra anche senza palla. Oggi siamo stati disattenti sul gol subito e questo ci servirà per migliorare. Minuto di silenzio? Purtroppo oggi era un'altra serata che ricordava un lutto importante per tutto il mondo viola. È stato surreale ed emozionante l'atmosfera. Partita? La stavamo interpretando bene, e quindi ho detto ai ragazzi di continuare a fare il loro gioco. Nelle altre partite qui a Firenze i viola ci avevano messo più in difficoltà rispetto a stasera. Chukwueze? Gli ha fatto bene il gol di Verona e il non essere convocato in nazionale per lavorare con noi. Inizialmente volevo metter Pulisic, però mi ha confidato che non era al top. Chukwueze, comunque, ha risposto alla grande. Nel primo tempo abbiamo concesso solo l'occasione di Belotti. In questo momento ho bisogno di cambiare dietro e di girare gli interpreti".