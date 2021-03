Pioli in sala stampa: “Bella reazione, ora vinciamole tutte”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta al Franchi:

Immaginavo questa reazione, ero fiducioso perchè conosco i miei giocatori e so la voglia che hanno. Siamo usciti dall’Europa ma ogni volta che siamo caduti abbiamo dimostrato che squadra siamo. Noi allenatori siamo sempre contenti quando chi gioca meno fa belle prestazioni ma deve essere la normalità, è importante mettersi al servizio dei compagni. Abbiamo passato dei momenti delicati per quanto riguarda gli infortuni, sono contento dei rientri di Zlatan e Bennacer. Dopo la sosta vogliamo giocarci al massimo le nostre chance. Il Milan dalla prossima in poi deve provare a vincerle tutte. Ibrahimovic si arrabbia da solo quando fa certi errori, non pensavo potesse reggere tutta la gara e mi auguro che possa recuperare al più presto