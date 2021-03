Brovarone: “La trovo una partita regalata”

Le parole di Bernardo Brovarone a fine gara a Radio Bruno

Sono convinto che ci sia mancato il modellamento della squadra attraverso i cambi, si vedeva ad occhio che i rossoneri erano scarichi dopo il vantaggio viola. Pioli invece ha messo Bennacer ed ha cambiato la partita ma io avrei inserito Amrabat a controbatterlo e invece non è stato così. Ci siamo abbassati troppo senza avere la sostanza per poter ripartire. La trovo una partita regalata, non ci sono stati i cambi giusti al momento giusto. C’era piuttosto da mettere sostanza nel mezzo e forza fresca in avanti. Detto questo, non capisco tutta questa paura di retrocedere, ho visto una squadra che per un tempo ha giocato bene e abbiamo pur sempre sette punti di vantaggio sul Cagliari. Lo ripeto, la partita doveva essere cambiata nell’ultima mezzora con i cambi e invece Prandelli non mi ha dato niente.