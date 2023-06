Pierguidi: “Biraghi è orgoglioso di essere Magnifico Messere. E sul Padovani…”

Il Presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi è stato oggi intervistato da Violanews. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e su capitan Biraghi in occasione della prima partita di oggi tra Azzurri e Bianchi.

"A Biraghi piace il Calcio Storico ed è molto contento e orgoglioso di fare il Magnifico Messere. Come capitano della Fiorentina rappresenta non solo la squadra ma anche la nostra città. Quest'anno siamo stati sfortunati ma la Fiorentina ci ha regalato una grande annata. Ai miei figli dico: se volevate vincere sempre dovevate tifare un'altra squadra. Fiorentina al Padovani durante i lavori? No comment".