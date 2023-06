Pezzella: “Guardo le partite e soffro come un tifoso. Nico può trascinare”

Italiano e la fascia "Lui ha cambiato tutto. Ha portato la Fiorentina nelle coppe, gli ha dato un identità. Uno stile di gioco in cui crede tanto, ho parlato spesso con lui. Gli ho scritto dopo la finale di Roma. Ha riportato entusiasmo. Ha creduto sempre nel suo calcio, non si è lasciato trascinare. Ci ho lavorato 2-3 settimane con lui, prima di andare via. Mi è venuto spontaneo mandargli un messaggio, e volevo ringraziarlo per cosa ha riportato a Firenze. Ogni volta che vedo la fascia alzata, è emozionante per me, e per tutti. Queste emozioni ti lasciano qualcosa dentro. Io l'ho avuta per tanto tempo, e mi porta ancora a Firenze. Joaquin è unico. A Firenze gli vogliono tanto bene, ma ovunque va è così. Porta sempre allegria ed entusiasmo, è davvero così, anche di persona. Lui da tantissimo alla squadra. L'anno prossimo non sarà facile senza di lui. Antognoni è un grande, era sempre con noi, a soffrire con la squadra.