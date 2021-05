Pezzano: “Commisso lascerà il segno. Barone? In A bisogna essere più preparati”

Il pensiero dell'imprenditore: "Barone è stato un ottimo dirigente in America, ma farlo in Italia, in una piazza come Firenze, è diverso"

Redazione VN

Giuseppe Pezzano, imprenditore calabrese formatosi a Firenze e creatore del centro sportivo OSA Seattle, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole sulla proprietà della Fiorentina: "Commisso ha avuto la sfortuna di incappare in questo periodo, in più Barone è stato un ottimo dirigente in America, ma farlo in Italia, in una piazza come Firenze, è diverso. Bisogna essere più preparati. Commisso ha le possibilità per lasciare il segno, sono sicuro che lo farà a partir dalla prossima stagione".