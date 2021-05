Le ultime dal CS: ok Kokorin. Missione di lavoro per Pradè e Barone?

Gli aggiornamenti dai Campini

Dalle frequenze di Radio Bruno in A pranzo con il Pentasport c'è spazio per le ultime notizie dai Campini sulle condizioni della squadra Viola. Kokorin lavora in gruppo, sta bene e potrebbe essere convocato contro la Lazio. Ancora a parte, invece, Borja Valero. L'allenamento odierno è iniziato alle 11, alle 12 c'è da segnalare che Pradè e Barone hanno lasciato il CS a bordo di un van con cartelline e zaini alla mano, possibile fosse un viaggio di lavoro.