Pazzini: “Inter una corazzata, ma la Fiorentina sarà spinta da una città intera”

Per il doppio ex di Fiorentina e Inter sarà una finale apertissima

Doppio ex di Fiorentina e Inter, Giampaolo Pazzini ha parlato della finale di Coppa Italia al sito della Lega Serie A: "Partite come queste sono sempre bellissime, mi aspetto due squadre agguerrite. L’Inter rispetto alla Fiorentina potrà contare sull’abitudine a giocare questo tipo di partite, ma per i viola sarà una partita importantissima, diversa. Quando giochi per un traguardo importante in una partita secca può succedere di tutto. La squadra di Italiano ci arriva con grande entusiasmo, già giocarsi una finale è un traguardo importante e assolutamente non scontato.