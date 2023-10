Pasqual: “Viola Park spaziale. Noi ci spostavamo in 15 sul furgone”

Anche l'ex capitano della Fiorentina, Manuel Pasqual è intervenuto ai canali ufficiali viola durante la serata di inaugurazione del Viola Park esprimendo tutta la sua emozione: "Struttura spaziale. Averla pensata nel complesso, è tutto perfetto nei minimi dettagli, è difficile trovare le parole per commentarle. Hanno creato qualcosa di spettacolare e mi auguro che la squadra possa dare una giusta risposta a tutto questo. La cosa più bella è che la Fiorentina è riuscita a portare qui tutti i ragazzi del settore giovanile che erano dislocati in tutta la città. Ricordo quando noi andavamo dai campini allo stadio in 15 con un furgone".